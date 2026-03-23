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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este lunes del ataque a varias sedes del régimen iraní durante la noche en Teherán. Foto: EFE/ FDI
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este lunes del ataque a varias sedes del régimen iraní durante la noche en Teherán. Foto: EFE/ FDI
Por Agencia EFE

Israel afirmó haber atacado este lunes el cuartel general de seguridad de la Guardia Revolucionaria (CGRI) en Teherán, así como el domingo por la noche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles y sedes de la CGRI en la capital iraní, indicó el Ejército israelí en dos comunicados.

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