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En la imagen se ve el puente B1, un día después de su destrucción por un ataque en Karaj, a unos 35 km al suroeste de Teherán, el 3 de abril de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
En la imagen se ve el puente B1, un día después de su destrucción por un ataque en Karaj, a unos 35 km al suroeste de Teherán, el 3 de abril de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció este martes que atacó al menos ocho puentes que el régimen de Irán, asegura, “utilizaba para el transporte de armas y equipo militar”.

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