Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Ejército de Israel anunció este martes que atacó al menos ocho puentes que el régimen de Irán, asegura, “utilizaba para el transporte de armas y equipo militar”.
El Ejército de Israel anunció este martes que atacó al menos ocho puentes que el régimen de Irán, asegura, “utilizaba para el transporte de armas y equipo militar”.
El Ejército israelí detalla en un comunicado que en concreto bombardeó los puentes en varias zonas del país, incluyendo Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom.
PUEDES VER: Trump sobre Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”
“Las fuerzas armadas subordinadas al régimen también han utilizado estos pasos para transportar armas y equipo militar y para llevar a cabo actividades terroristas contra el Estado de Israel y otros países de Oriente Medio”, prosigue la nota.
También advierte de que continuará “actuando contra cualquier infraestructura utilizada por las fuerzas armadas del régimen con fines militares, así como para promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y otros países del mundo”.
A primera hora de este martes, la cuenta del Ejército en X en farsi publicó un mensaje en el que pedía a la población iraní que evitara usar los trenes hasta al menos las nueve de la noche hora local iraní, asegurando que era peligroso su presencia cerca de la red ferroviaria.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha presumido este martes de haber atacado puentes iraníes, y ha vuelto a insistir en que están “aplastando” al régimen de los ayatolás el día en el que concluye el último ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump para la reapertura completa del estrecho de Ormuz.
VIDEO RECOMENDADO
- Estados Unidos e Israel bombardean intensamente Irán horas antes de que venza el ultimátum de Trump
- Isla de Kharg: qué es, por qué es clave para Irán y por qué Estados Unidos quiere tomarla
- Israel advierte a los iraníes que no viajen en tren hasta las 21:00 horas o pondrán su “vida en peligro”
- Irán dice que atacó el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.