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Los sistemas de defensa aérea de Israel interceptan un proyectil sobre el norte del país, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Los sistemas de defensa aérea de Israel interceptan un proyectil sobre el norte del país, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El Ejército israelí afirmó este lunes que decenas de sus cazas llevaron a cabo un ataque a gran escala contra sistemas de defensa antiáerea iraníes en varios puntos del centro y el oeste del país persa.

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