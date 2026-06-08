El Ejército israelí afirmó este lunes que decenas de sus cazas llevaron a cabo un ataque a gran escala contra sistemas de defensa antiáerea iraníes en varios puntos del centro y el oeste del país persa.

El ataque, sostiene un comunicado castrense, desmanteló múltiples “sistemas defensivos estratégicos” que Irán habría desplegado tras la entrada en vigor del último alto el fuego el pasado abril.

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“Durante la Operación Rugido del León (como Israel denomina a su última ofensiva contra Irán, iniciada junto a Estados Unidos el 28 de febrero), las Fuerzas de Defensa Israelíes debilitaron gravemente las capacidades de defensa del régimen terrorista iraní. Estos ataques refuerzan aún más la libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí en el espacio aéreo iraní”, concluye la nota.

Esta mañana, el Ejército israelí ya había informado de que su fuerza aérea atacó el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Un avión de combate de Israel F-35 realiza una exhibición aérea sobre la ciudad costera mediterránea de Tel Aviv el 15 de abril de 2021. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y tres más en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos.

Paralelamente, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.