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Los equipos de emergencia y los vecinos se reúnen frente a una casa que ha resultado dañada tras un ataque en Rehovot, al sur de Tel Aviv, el 20 de marzo de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
Los equipos de emergencia y los vecinos se reúnen frente a una casa que ha resultado dañada tras un ataque en Rehovot, al sur de Tel Aviv, el 20 de marzo de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí anunció este viernes el asesinato de dos altos cargos iraníes: el general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas paramilitares del ‘Basij’, y un alto mando del Ministerio de Inteligencia identificado como Mehdi Rastami Shmastan.

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