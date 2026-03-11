Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión de combate de EE.UU. despega de un portaaviones durante la Operación Furia Épica, en conjunto con Israel, contra el régimen de Irán. (EFE).
/ CENTCOM
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán “continuará sin límite de tiempo” hasta que se logren “todos los objetivos” y se consiga “la victoria en la campaña”.

