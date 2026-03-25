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Bomberos de Irán, con la ayuda de una excavadora, retiran escombros de un edificio residencial destruido en el norte de Teherán el 23 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Bomberos de Irán, con la ayuda de una excavadora, retiran escombros de un edificio residencial destruido en el norte de Teherán el 23 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El ministro Defensa Israel Katz dijo este miércoles que Israel ha arrojado más de 15.000 municiones -bombas, proyectiles- sobre Irán, lo que dijo equivale a “cuatro veces más” que en la guerra de doce días de junio de 2025.

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