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Un bombero trabaja en el lugar de una huelga en la ciudad de Nahariya, al norte de Israel, el 16 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
Un bombero trabaja en el lugar de una huelga en la ciudad de Nahariya, al norte de Israel, el 16 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El Ejército israelí aseguró este jueves que, desde la medianoche, la milicia chií Hezbolá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país.

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