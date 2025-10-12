Personas ondean banderas israelíes y estadounidenses durante una concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 11 de octubre de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Personas ondean banderas israelíes y estadounidenses durante una concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 11 de octubre de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Israel dice que los rehenes serán liberados “el lunes temprano”, pero Hamás podría adelantarse
El Gobierno Israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados “el lunes temprano”, pero que si está listo para hacerlo antes estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.

“La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja, dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

Personal del Comité de la Cruz Roja se encargará de recibir a los cautivos y de entregarlos al Ejército en zonas de Gaza “controladas por las fuerzas israelíes”, detalló la portavoz, que añadió que solo entonces serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria ya en suelo israelí.

Allí, pasarán una primera revisión médica y podrán reunirse con sus familias, antes de ser trasladados a un hospital.

Bedrosian detalló que diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en urbes de la periferia de Tel Aviv.

Sobre los 28 rehenes muertos, la portavoz no especificó si su entrega será simultánea o justo después del retorno de los vivos, pero sí que dijo que la Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza, y que dentro del enclave palestino tendrán lugar una “breve ceremonia” y rezo judíos.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros.

La portavoz reiteró que Israel lleva preparado desde el sábado para la liberación de los cautivos, por lo que este proceso podrá adelantarse de decidir Hamás liberar a los rehenes antes de lo esperado.

