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Disparos de artillería israelí contra objetivos en Líbano desde una posición no revelada, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Disparos de artillería israelí contra objetivos en Líbano desde una posición no revelada, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Por Agencia EFE

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este lunes que más tropas serán desplegadas en el Líbano de cara a “la siguiente fase”, y estimó que ya han matado a más de 400 miembros de Hezbolá en el país.

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