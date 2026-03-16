El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este lunes que más tropas serán desplegadas en el Líbano de cara a “la siguiente fase”, y estimó que ya han matado a más de 400 miembros de Hezbolá en el país.
“Nos estamos preparando para la siguiente fase y estamos reforzando el Comando Norte con fuerzas adicionales para ampliar la operación militar, intensificar el golpe contra Hezbolá y eliminar la amenaza a nuestras ciudades del norte”, dijo Zamir, según un comunicado, tras una visita a los soldados del norte.
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“Ahora debemos centrarnos en eliminar las amenazas y fortalecer la defensa de nuestras ciudades, y en una fase posterior debemos intensificar los ataques contra Hezbolá”, adelantó sin entrar en detalles.
Además, dijo que sus tropas han matado a 400 miembros de Hezbolá hasta la fecha; en un país en el que los fallecidos, tras dos semanas de bombardeos contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.
La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)