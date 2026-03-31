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Soldados israelíes con sus vehículos militares se concentran en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 30 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Soldados israelíes con sus vehículos militares se concentran en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 30 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano “hasta el río Litani”, lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país.

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