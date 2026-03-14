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El último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel dejó dos heridos leves. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
El último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel dejó dos heridos leves. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Por Agencia EFE

Dos personas resultaron heridas de forma leve este domingo en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras el último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel, dijo en un comunicado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

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