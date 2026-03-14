Dos personas resultaron heridas de forma leve este domingo en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras el último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel, dijo en un comunicado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

“En la zona de Jolón, los médicos y paramédicos del MDA están prestando atención médica a dos heridos: un hombre de unos 80 años con heridas leves por fragmentos de vidrio y una mujer de unos 80 años con síntomas leves por inhalación de humo”, detalló la organización.

El mensaje llega después de que el Ejército israelí avisara de un nuevo ataque con misiles desde Irán.

“En los últimos minutos, el Comando del Frente Interno ha enviado una directiva preventiva directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas. Se pide a la población que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones”, detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según la prensa hebrea, las heridas fueron causadas por fragmentos de la explosión de un interceptor.

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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles 11 de marzo una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (AFP)

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