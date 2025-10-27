Dos muertos en un bombardeo israelí contra un aserradero del sur de Líbano

Vista de los escombros de la escuela secundaria pública Meis Al Jabal, dañada en la aldea de Meis Al Jabal, en el distrito de Marjayoun, en el sur del Líbano, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Vista de los escombros de la escuela secundaria pública Meis Al Jabal, dañada en la aldea de Meis Al Jabal, en el distrito de Marjayoun, en el sur del Líbano, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Dos hermanos murieron este lunes en un contra un aserradero del sur de , con lo que ya son 13 los muertos desde el jueves en ataques similares, según fuentes oficiales libanesas.

La fuerza aérea israelí intensificó sus bombardeos estos últimos días, afirmando apuntar , un grupo pro-Irán, pese que la guerra abierta entre ambas partes terminara oficialmente en noviembre de 2024.

El bombardeo se produjo en el pueblo de Al Bayyad, en el distrito de Tiro, y “provocó la muerte de dos hermanos”, indicó el Ministerio de Salud. Por su parte, la agencia oficial Ani precisó que el ataque apuntó contra un aserradero.

Con el fallecimiento de estos dos hombres son 23 las personas muertas en bombardeos israelíes en el sur y el este de desde inicios de octubre.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que apuntó y mató a un miembro de la unidad de élite de Hezbolá, la Fuerza Radwan, identificado como Husein Ibrahim Suleiman, en el sector de Al Bayyad. Además, señaló que también mató a otro “terrorista de Hezbolá”, Hasan Ibrahim Suleiman.

Según el ejército, ambos “trabajaban para restablecer el sitio de una infraestructura terrorista”.

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada en una entrevista publicada este jueves 23 de octubre, mientras el secretario de Estado Marco Rubio está en el país para apuntalar el cese el fuego en Gaza. (AFP)

