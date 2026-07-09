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Foto difundida por un activista palestino en sus redes sociales, que atribuyó su autoría a soldados del batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda, perteneciente a la Brigada Kfir que opera en la devastada Franja de Gaza.
Foto difundida por un activista palestino en sus redes sociales, que atribuyó su autoría a soldados del batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda, perteneciente a la Brigada Kfir que opera en la devastada Franja de Gaza.
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel corroboró este jueves como verídico “el incidente” en el que un detenido gazatí aparece en calzoncillos, con los ojos vendados y atado boca abajo a una barra de hierro, y aseguró que “no se ajusta a los valores y reglamentos” de las fuerzas armadas (FDI).

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