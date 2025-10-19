El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos soldados en el sur de Gaza

Escucha la noticia
El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos soldados en el sur de GazaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Ejército de Israel anunció este domingo la muerte de dos soldados en combate en el sur de Gaza, donde esta mañana se registraron combates entre las tropas y presuntos miembros de la Policía de Hamás, anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado.
Los soldados son Yanuv Kula, de 26 años, e Itay Yevetz, de 21, ambos “caídos durante combates en el sur de Gaza”, según el anuncio castrense.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Ataques aéros de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza dejan al menos 20 muertos
Ambos pertenecían a la Brigada Nahal de las fuerzas armadas, uno de los principales cuerpos de infantería.
“En el incidente en el que fallecieron el comandante Yaniv Kula y el sargento primero Itay Yavetz, un soldado de reserva de la Unidad de Ingeniería de Combate con Maquinaria Pesada de la Brigada de Gaza resultó gravemente herido”, añade el texto.
El herido fue evacuado para recibir tratamiento médico y su familia ha sido notificada.
Esta mañana, tropas israelíes se enfrentaron a, presuntamente, una unidad de la Policía de Hamás en la Franja de Gaza. El Ejército alegó que combatientes del grupo terrorista atacaron con un misil antitanque a los ingenieros que trabajaban en Rafah y que después abrieron fuego contra los soldados.
MÁS INFORMACIÓN: Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto el fuego y ordena atacar “objetivos terroristas” en Gaza
Por su parte, la Fuerza Radea, una unidad de la Policía del Gobierno de Hamás en Gaza, dependiente de su Ministerio de Interior, dijo haber llevado a cabo esta mañana una operación en Rafah para dar caza a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que se asienta en esta zona en colaboración con el Ejército de Israel.
Según el recuento de las Fuerzas Armadas israelíes, 918 de sus soldados han muerto en diferentes frentes desde los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, marcando el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja.
Desde entonces, más de 68.000 gazatíes han muerto en este territorio palestino a causa de la ofensiva.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en el Vaticano | VIDEO
- Estados Unidos mata a tres presuntos narcotraficantes en el mar y los vincula con el ELN de Colombia
- Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga
- Museo del Louvre: Francia confirma el robo de ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”
- Robo en el Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia
Contenido sugerido
Contenido GEC