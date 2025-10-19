El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos soldados en el sur de Gaza

El Ejército de Israel anunció este domingo la muerte de dos soldados en combate en el sur de Gaza, donde esta mañana se registraron combates entre las tropas y presuntos miembros de la Policía de Hamás, anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Los soldados son Yanuv Kula, de 26 años, e Itay Yevetz, de 21, ambos “caídos durante combates en el sur de Gaza”, según el anuncio castrense.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Ataques aéros de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza dejan al menos 20 muertos

Ambos pertenecían a la Brigada Nahal de las fuerzas armadas, uno de los principales cuerpos de infantería.

“ En el incidente en el que fallecieron el comandante Yaniv Kula y el sargento primero Itay Yavetz, un soldado de reserva de la Unidad de Ingeniería de Combate con Maquinaria Pesada de la Brigada de Gaza resultó gravemente herido ”, añade el texto.

El herido fue evacuado para recibir tratamiento médico y su familia ha sido notificada.

Esta mañana, tropas israelíes se enfrentaron a, presuntamente, una unidad de la Policía de Hamás en la Franja de Gaza. El Ejército alegó que combatientes del grupo terrorista atacaron con un misil antitanque a los ingenieros que trabajaban en Rafah y que después abrieron fuego contra los soldados.

Por su parte, la Fuerza Radea, una unidad de la Policía del Gobierno de Hamás en Gaza, dependiente de su Ministerio de Interior, dijo haber llevado a cabo esta mañana una operación en Rafah para dar caza a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que se asienta en esta zona en colaboración con el Ejército de Israel.

Según el recuento de las Fuerzas Armadas israelíes, 918 de sus soldados han muerto en diferentes frentes desde los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, marcando el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja.

Desde entonces, más de 68.000 gazatíes han muerto en este territorio palestino a causa de la ofensiva.

VIDEO RECOMENDADO

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)