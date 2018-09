El Ejército de Israel asegura que "no tiene como objetivo" ni dispara intencionadamente a los periodistas, después de que esta semana dos profesionales de la información fueran alcanzados por balas de goma mientras cubrían una manifestación en el territorio ocupado de Cisjordania.

"Hace unos días hubo un violento disturbio de 300 palestinos en el pueblo de Ras Karkar (Cisjordania), durante el cual se tiraron piedras a las fuerzas del Ejército, que respondió con medios de dispersión de masas contra los alborotadores", explicó el Ejército en un comunicado sobre las circunstancias del incidente.

"En el transcurso de los disturbios, un alborotador fue arrestado y un periodista fue herido en su rodilla por los medios empleados para dispersar la manifestación", añadió la nota.

El Ejército aseguró que en ese punto "los disparos no se dirigieron intencionadamente en la dirección del mencionado periodista, no hubo otros periodistas dañados como resultado directo de las acciones de las tropas" y sostuvo que "no se han recibido quejas al Ejército en ese sentido".

El miércoles la Asociación de Prensa Extranjera en Israel y Palestina (FPA) denunció que el Ejército israelí disparó balas recubiertas de goma contra dos periodistas de la agencia francesa AFP cuando cubrían las protestas, a pesar de estar identificados como prensa.

Los dos periodistas trabajaban informando de unas protestas palestinas contra la confiscación israelí de tierras en la zona, durante las que estallaron enfrentamientos con las tropas del Ejército.

Según el comunicado, los periodistas, que fueron disparados en las piernas, "llevaban equipamiento protector que les identificaba claramente como miembros de la prensa. Ambos hombres fueron disparados desde corta distancia".

Y aseguró que "uno de los reporteros estaba a decenas de metros de los manifestantes cuando recibió un disparo por detrás, lo que sugiere que se le apuntó deliberadamente".

"Es el último de una larga lista de incidentes en los que las fuerzas israelíes han demostrado lo que parece ser una indiferencia temeraria por la seguridad de los periodistas", agregó la nota y urgió a las fuerzas israelíes "a actuar con responsabilidad, profesionalidad y moderación, y mantener sus promesas de respetar la libertad de prensa".

Fuente: EFE