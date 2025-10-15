Palestinos se abren paso entre edificios destruidos en la ciudad de Gaza el 12 de octubre de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP).
Palestinos se abren paso entre edificios destruidos en la ciudad de Gaza el 12 de octubre de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP).
/ BASHAR TALEB
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ejército israelí mata a ocho gazatíes el martes pese al alto el fuego
Resumen de la noticia por IA
Ejército israelí mata a ocho gazatíes el martes pese al alto el fuego

Ejército israelí mata a ocho gazatíes el martes pese al alto el fuego

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las fuerzas israelíes, aún apostadas en la , mataron ayer martes a ocho gazatíes pese a la , según el recuento hecho público este miércoles por el Ministerio de Sanidad, la mayoría en la ciudad de Gaza y en ataques perpetrados por drones.

“Seis fueron asesinados en Shujaiya (barrio de la ciudad de Gaza) ayer y dos más en Jan Yunis (sur)”, confirmó hoy a EFE una fuente del Ministerio gazatí.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Además, el organismo dijo haber recuperado otros 16 cadáveres entre los escombros, lo que aumentó a 67.938 la cifra total de muertos desde el 7 de octubre de 2023.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?

Esta cifra no incluye 45 cuerpos retenidos hasta ayer por las tropas israelíes y devueltos por el , sin identificar, al Hospital Nasser en la Franja. Ni otros 45 cadáveres entregados a Gaza en estos momentos también por el Comité, según confirmó esta organización.

Entre los gazatíes muertos en Shujaya, cuatro fallecieron en el ataque de un dron, según fuentes de este hospital y también rescatistas, más allá de la denominada “línea amarilla”; el perímetro al que las tropas se han retirado como parte de la primera fase del acuerdo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza explicaron a EFE que se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado.

Palestinos caminan junto a edificios destruidos en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Palestinos caminan junto a edificios destruidos en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

Un quinto palestino murió en el ataque de otro dron en el barrio de Al Shaaf, al este de la capital, en una zona también próxima a la “línea amarilla”. Fue transportado por una ambulancia hasta el Hospital Bautista. Sobre el sexto fallecido, EFE no pudo corroborar cómo murió.

Además, fuentes del Hospital Naser de Jan Yunis indicaron que otro dron israelí atacó a un grupo de palestinos y mató a uno de ellos en la zona de Al Fujari, en Jan Yunis, cuando se encontraba también cerca de la “línea amarilla”. Del segundo fallecido EFE no ha conseguido información sobre su muerte.

En un comunicado, el Ejército israelí dijo ayer que detectó a varias personas “cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas” en el norte de Gaza, lo que calificó como “una violación del acuerdo”.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC