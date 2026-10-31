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Resumen

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E primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. (Jewel SAMAD / Maya LEVIN / AFP)
E primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. (Jewel SAMAD / Maya LEVIN / AFP)
/ JEWEL SAMAD MAYA LEVIN
Por Agencia EFE

La coalición que lidera el ya primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, explora vías para la formación de gobierno ante el bloqueo político, mientras que el bloque opositor continúa, por su lado, manteniendo contactos de cara a poder conformar una alternativa real que solo sería posible contando con los partidos de palestinos con nacionalidad israelí.

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