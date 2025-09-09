Fotografía de archivo de combatientes armados de Hamás en el campo de refugiados de Al Nuseirat, en la Franja de Gaza (Gaza). Foto: EFE/EPA/ Mohammed Saber
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del , se atribuyó este martes la responsabilidad del ataque del lunes contra una parada de autobús que causó .

En un mensaje compartido en sus canales, el grupo dijo que el ataque demuestra que todos los “intentos fallidos de secar las fuentes de la resistencia” por parte de Israel solo tendrán como resultado “el derramamiento de sangre” de soldados y “colonos criminales”.

El ataque del lunes, en el que , se produjo cerca de dos asentamientos israelíes en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada oficialmente en 1980 por las autoridades israelíes, en una decisión no reconocida por la ONU.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos .

Según las , los intentos de Israel de generar un “estado de disuasión” a través del castigo colectivo no están funcionando.

Dos militantes palestinos de las Brigadas Izadin Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mohammed Saber
“Estos intentos miserables solo servirán como mecha para una explosión general”, advirtió el grupo islamista.

Tras el ataque, el jefe del , Eyal Zamir, dijo que había ordenado un “cierre total” de la localidad de la que provenían ambos atacantes.

Y este martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que revocará los permisos de trabajo a los residentes de la zona de la que provenían ambos palestinos y demolerá los edificios considerados “ilegales” por Israel.

