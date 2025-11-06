Israel: el cuerpo recibido de Hamás es del estudiante tanzano Joshua Luito Mollel

El Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel identificó este jueves el cadáver entregado anoche por Hamás como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel, informó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“Representantes del Ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia del rehén fallecido, Joshua Luito Mollel, un estudiante tanzano secuestrado en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, que su ser querido había sido devuelto a Israel y que su identificación se había completado”, reza el comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Mollel, estudiante de agricultura, llegó al kibutz Nahal Oz, uno de los escenarios de la masacre perpetrada por Hamás, tan solo 19 días antes del 7 de octubre de 2023. Fue asesinado esa mañana mientras trabajaba en la granja lechera del kibutz, tras lo que su cuerpo fue sustraído a Gaza.

Soldados israelíes rinden homenaje a los rehenes cuyos cuerpos han sido entregados hoy por Hamás en Gaza. Foto: EFE/IDF

Hamás entregó en la noche del miércoles el cuerpo de Mollel a la Cruz Roja, que había hallado previamente en el barrio de Shejaiya de la ciudad de Gaza (norte). Ésta lo transportó hasta ponerlo en manos del Ejército de Israel, que a su vez lo sacó del enclave.

Tras la entrega del cuerpo de Mollel, Hamás y las milicias gazatíes mantienen en su poder los cadáveres de otros seis secuestrados, todos ellos hombres, incluyendo a cinco ciudadanos israelíes y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.