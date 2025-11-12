Palestinos inspeccionan partes de una casa quemada tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Beit Lid, al este de Tulkarm, en la Cisjordania ocupada, el 11 de noviembre de 2025. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

El Ejército israelí asegura estar decidido a detener los ataques de colonos a civiles
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este miércoles que el Ejército está decidido a “detener” los , activistas, periodistas y paramédicos, que en los últimos días se han vuelto a intensificar en diferentes puntos de la .

“Estos actos contradicen nuestros valores, traspasan una línea roja y desvían la atención de nuestras tropas de su misión: defender a las comunidades y llevar a cabo operaciones. Estamos decididos a detener este fenómeno y actuaremos con firmeza hasta que se haga justicia”, dijo Zamir tras visita Cisjordania este miércoles, donde las tropas han llevado a cabo maniobras.

Ayer, martes, colonos quemaron al menos cuatro camiones e hirieron a varias personas al este de la ciudad cisjordana de Tulkarem.

Según el relato de palestinos y activistas, son los mismos colonos uniformados -muchas veces reservistas que viven en los asentamientos y puestos de avanzada- los que atacan a las poblaciones palestinas sin que haya intervención del Ejército o la policía israelí hasta que el ataque ha terminado.

“Estamos al tanto de los recientes incidentes violentos en los que civiles israelíes atacaron a palestinos e israelíes. Los condeno enérgicamente. de una pequeña minoría que perjudica la imagen de la ciudadanía respetuosa de la ley”, indicó en referencia a estos ataques.

Las palabras de Zamir llegan después de que este mismo miércoles el comandante del Ejército israelí a cargo de Cisjordania, Avi Bluth, pidiera a los soldados que intervengan e intenten prevenir “cualquier acto de delincuencia nacionalista”.

Un palestino graba con su teléfono móvil un camión en llamas tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Beit Lid, al este de Tulkarm, en la Cisjordania ocupada, el 11 de noviembre de 2025. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP
“La directiva a los soldados es clara: no permanezcan impasibles y hagan todo lo posible para prevenir cualquier acto de delincuencia nacionalista (...) Esta es la única manera de erradicar este fenómeno”, aseveró.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre se filtraron a la prensa unas declaraciones de Bluth en las que decía que cada vez que un palestino atacase o hiriese a un colono, su aldea sería castigada.

Este octubre ha sido en materia de ataques de colonos israelíes contra la población, con 536 agresiones, desde que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) comenzó a registrarlas en 2013, dijo a EFE el portavoz de la organización Jonathan Fowler.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

