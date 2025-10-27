El Ejército recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que se dispone a transportar hacia Israel

Tropas del Ejército israelí recibieron, la noche de este lunes de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cuerpo de un rehén fallecido en la Franja de Gaza, el cual se disponen a trasladar a territorio israelí, confirmó la Oficina del mandatario Benjamín Netanyahu en un comunicado.

“ Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un secuestrado fallecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet) en la Franja de Gaza . Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar con la participación del gran rabino militar”, detalla el texto.

El ataúd será posteriormente trasladado al Centro Nacional de Medicina Forense, donde su identidad será verificada. Una vez se corrobore que corresponde con la de alguno de los cautivos muertos, serán 12 los cadáveres que quedan en Gaza y que Hamás debe entregar en el marco del acuerdo.

Las facciones palestinas ampliaron el pasado domingo la búsqueda de nuevos cuerpos a áreas más allá de la denominada ‘Linea amarilla’, es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes, sin contar aún el de esta noche.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, más de 200 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes que ha divulgado el Ministerio de Sanidad para facilitar su identificación y de acuerdo a denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, reiteró este lunes en un comunicado que tienen “la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza” y que no quieren dar “ningún pretexto” a Israel para que retome los bombardeos.

Sin embargo, subrayó que siguen afronntando “problemas en la búsqueda” de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.

“Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio”, lamentó.

Y señaló que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o “ya no saben dónde fueron enterrados”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)