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Resumen

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El líder israelí del partido nacionalista de extrema derecha y miembro del bloque opositor, Avigdor Líberman. (Foto: Ministerio de Finanzas de Israel)
El líder israelí del partido nacionalista de extrema derecha y miembro del bloque opositor, Avigdor Líberman. (Foto: Ministerio de Finanzas de Israel)
Por Agencia EFE

El líder israelí del partido nacionalista de extrema derecha y miembro del bloque opositor, Avigdor Líberman, exhortó a “ser pacientes y esperar a los resultados definitivos”, después de que los sondeos a pie de urna otorgaran la mayoría a la oposición, aunque el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, se situó como la formación más votada del país.

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