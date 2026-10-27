El líder israelí del partido nacionalista de extrema derecha y miembro del bloque opositor, Avigdor Líberman, exhortó a “ser pacientes y esperar a los resultados definitivos”, después de que los sondeos a pie de urna otorgaran la mayoría a la oposición, aunque el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, se situó como la formación más votada del país.

“La clave serán los sobres dobles”, dijo el político durante su primera intervención tras publicarse los sondeos.

Los llamados “sobres dobles” incluyen las votaciones de quienes no pueden votar en su lugar de residencia, como militares, presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, que en las elecciones de 2022 rondaron el medio millón.

Estos votos se cuentan en los días siguientes a la jornada electoral y, según medios israelíes, pueden llegar en estos comicios a los 650.000, de un electorado de 7,3 millones de personas. En consecuencia, la conclusión del conteo podría alargarse hasta este jueves o, incluso, hasta la mañana del viernes.

“No creo que (los sobres dobles) incluyan votos de los árabes o de los ultraortodoxos, por lo que habrá que esperar al viernes para conocer los verdaderos resultados”, agregó Líberman.

Los sondeos dan una victoria a Netanyahu en elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según estos datos, los partidos árabes obtendrían 17 y 18 escaños frente a los 10 que obtuvieron en las elecciones de 2022, lo que los podría convertir en clave para la formación de un gobierno opositor.

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