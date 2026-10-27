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Itamar Ben Gvir, líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, se dirige a sus seguidores en el mitin de la noche electoral tras el anuncio de los primeros sondeos a pie de urna, en Modiin, el 27 de octubre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Itamar Ben Gvir, líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, se dirige a sus seguidores en el mitin de la noche electoral tras el anuncio de los primeros sondeos a pie de urna, en Modiin, el 27 de octubre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Seguridad Nacional y líder del partido de la extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), Itamar Ben Gvir, pidió este martes esperar a los resultados definitivos de las elecciones, después de que los sondeos a pie de urna situaran a la oposición en mayoría y al Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, como las formaciones más votadas.

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