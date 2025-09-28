Una sesión del parlamento israelí (Knesset) en su sede en Jerusalén, el 11 de junio de 2025. (Foto de Menahem Kahana / AFP)
Una sesión del parlamento israelí (Knesset) en su sede en Jerusalén, el 11 de junio de 2025. (Foto de Menahem Kahana / AFP)
/ MENAHEM KAHANA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas
Resumen de la noticia por IA
El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas

El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La (Parlamento israelí) aprobó este domingo en primera lectura la propuesta de enmienda al Código Penal que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico.

La enmienda prevé que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo o hostilidad hacia un grupo determinado, y cuyo acto tenga como finalidad dañar al Estado de Israel, sea sentenciado a pena de muerte obligatoria, sin discreción judicial, según el texto difundido por la Knéset.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en la Ciudad de Gaza

Tras esta primera lectura, la enmienda será discutida en la Comisión Nacional de Seguridad. Posteriormente tendrán lugar una segunda y tercera, tras lo que se realizaría la votación definitiva en pleno para su aprobación.

El asesor legal del Parlamento, Ido Ben Yitzjak, se opuso a la decisión, señalando que todavía no se ha escuchado la opinión de los responsables de seguridad ni se ha realizado un debate sustantivo sobre los artículos de la ley. “Si se realiza una votación, será nula”, advirtió.

La iniciativa fue presentada por la diputada Limor Son Har-Melech, del partido Otzma Yehudit, y respaldada por los miembros de la Knéset Oded Forer, Avigdor Lieberman, Yevgeni Sova, Sharon Nir y Amar Hamed, todos miembros del partido Yisrael Beitenu. Ambos partidos pertenecen al ala de extrema derecha de la coalición que gobierna Israel, con Benjamín Netanyahu como primer ministro.

Israel prohíbe la pena de muerte para la mayoría de los delitos civiles y penales, siendo permitida exclusivamente en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio. Desde la fundación del Estado en 1948, el único caso que resultó en una ejecución fue el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, cuya sentencia fue llevada a cabo en 1962 tras ser condenado por crímenes contra la humanidad.

MÁS INFORMACIÓN: Trump propone gobierno en Gaza sin Hamás y la liberación de rehenes, dice fuente egipcia

En los últimos años, especialmente tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás en territorio israelí y varios casos de atropellos y ataques con armas de fuego, han surgido propuestas legislativas para permitir la pena de muerte impulsadas principalmente por partidos de derecha y ultraderecha como medida disuasoria.

Diversos asesores legales y fiscales, así como organizaciones de derechos humanos israelíes e internacionales, han expresado su oposición a estas propuestas, alegando riesgos de violar derechos humanos fundamentales y exponer al país a condenas internacionales.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC