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El presidente de Israel, Isaac Herzog, ofrece una declaración a la prensa, en Oświęcim, Polonia, el 24 de abril de 2025. (Wojtek RADWANSKI / AFP)
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ofrece una declaración a la prensa, en Oświęcim, Polonia, el 24 de abril de 2025. (Wojtek RADWANSKI / AFP)
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciará el domingo el nombre de la persona encargada de formar un nuevo gobierno, al término de unas elecciones legislativas muy reñidas y tras las consultas con los distintos partidos celebradas esta semana.

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