El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciará el domingo el nombre de la persona encargada de formar un nuevo gobierno, al término de unas elecciones legislativas muy reñidas y tras las consultas con los distintos partidos celebradas esta semana.

“Tengo la intención de encargar a un miembro de la Knesset (Parlamento) la formación del gobierno este próximo domingo”, dijo Herzog en un mensaje en video difundido el jueves.

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Señaló que 46 miembros del Parlamento apoyaron al primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, mientras que 67 respaldaron a su oponente Gadi Eisenkot. Siete legisladores se abstuvieron.

Herzog mantuvo el jueves un segundo día de consultas con los partidos políticos tras las elecciones del 27 de octubre, en las que ni el derechista Netanyahu, ni el centrista Eisenkot lograron suficientes votos para una mayoría.

Tradicionalmente el mandato se concede a la persona recomendada por un mayor número de miembros del Parlamento. Sesenta y siete se inclinaron por Eisenkot, 46 optaron por Netanyahu y siete se abstuvieron, precisó Herzog.

“Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que la ley me confiere es determinar quién tiene la capacidad de formar un gobierno, y eso no está del todo claro, debido a los vetos mutuos entre los bloques y dentro de los propios bloques”, declaró el mandatario. “Trataré de determinar esto de manera directa y rápida”.

Eisenkot recibió el apoyo de las dos principales formaciones árabes israelíes, que lograron un avance espectacular en los comicios.

Esta decisión responde a la “demanda popular para impedir el regreso al poder de Netanyahu y de su gobierno”, explicó la Lista Unificada en un comunicado, al unísono con la formación Raam.

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El bloque del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, superó al de la oposición pero quedó lejos de la mayoría necesaria para mantener el control del parlamento, según los resultados finales de las elecciones legislativas, que abren ahora el camino a difíciles negociaciones para formar gobierno. (AFP)

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