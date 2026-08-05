El Ejército de Israel emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso contra la localidad libanesa de Mansouri (sur), que menos de una hora después dio paso a un bombardeo desde el aire que las fuerzas israelíes describieron como “ataques de precisión”.

Esta localidad se encuentra dentro de la franja ocupada militarmente por Israel en Líbano y, según la versión del Ejército, población civil se desplazó hasta allí “bajo la protección de las Fuerzas Armadas Libanesas” y establecieron “un puesto de control en contravención de lo acordado”.

PUEDES VER: El ejército de Israel anuncia haber matado a varios miembros de Hezbolá en Líbano

“Aviso urgente (...) a los habitantes de la localidad de Al Mansouri: la violación del alto el fuego por parte de Hezbolá ha obligado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra esta organización”, recoge la orden de la portavoz militar Ella Waweya, que alegaba que la decisión es una respuesta a violaciones del alto el fuego por parte de la milicia libanesa.

Israel, que no emitía órdenes para evacuar pueblos del Líbano desde mediados de junio, fue atacado por última vez el pasado 29 de julio, cuando Hezbolá lanzó un dron explosivo contra un vehículo de ingeniería del Ejército dentro de territorio libanés. Aquel ataque no dejó heridos.

Al Mansouri, el pueblo objetivo de esta última orden de evacuación, se encuentra en la gobernación sureña de Tiro, y su territorio está dentro de la “zona de seguridad”, término con el que Israel se refiere a los 600 kilómetros cuadrados que su Ejército ocupa militarmente en el sur del Líbano desde la reciente guerra con Hezbolá.

Un tanque israelí estacionado en Zawtar al-Charkieh, visto desde Zawtar al-Gharbiyah, gobernación de Nabatieh, en el sur del Líbano, el 31 de julio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER) / STRINGER

Los ataques tienen lugar un día después de que empezara en Roma la séptima ronda de negociaciones, liderada por Estados Unidos, entre Israel y Líbano con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.

El domingo pasado, otro ataque israelí hirió a cinco soldados del Ejército libanés mientras un vehículo del Ejército “escoltaba a los residentes” de Kafra (gobernación de Nabatiye).

VIDEO RECOMENDADO