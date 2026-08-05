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Resumen

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Imagen de los bombardeos del ejercito israelí sobre la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE / Edgar Gutiérrez/ Archivo
Imagen de los bombardeos del ejercito israelí sobre la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE / Edgar Gutiérrez/ Archivo
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso contra la localidad libanesa de Mansouri (sur), que menos de una hora después dio paso a un bombardeo desde el aire que las fuerzas israelíes describieron como “ataques de precisión”.

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