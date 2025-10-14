Fotografías de los rehenes que fueron liberados por Hamás en una exhibición. Foto: AFP
Fotografías de los rehenes que fueron liberados por Hamás en una exhibición. Foto: AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego
Resumen de la noticia por IA
Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las fuerzas israelíes como parte del acuerdo de , informaron a EFE fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, sur de Gaza, a donde llegaron los restos humanos de manos de la Cruz Roja.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que Hamás debe entregar los restos de los 28 rehenes fallecidos cautivos en Gaza.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu

Varios medios palestinos informaron sobre la entrega de estos 45 cuerpos y publicaron imágenes cerca del hospital Nasser que muestran varios vehículos y personal de Cruz Roja al que .

El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció este martes la disponibilidad de sus equipos médicos para recibir los cuerpos de los palestinos que serán entregados por parte de Israel y añadió que la entrega se realizará “conforme a los procedimientos y protocolos médicos adoptados para estos casos”.

Guy Iluz y Bipin Joshi son dos de los rehenes muertos entregados por Hamás a Israel. (Foto: IDF).
Guy Iluz y Bipin Joshi son dos de los rehenes muertos entregados por Hamás a Israel. (Foto: IDF).

Con la entrada en vigor del cese el fuego, Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que quedaban vivos en la y comenzó con la entrega de los restos mortales de aquellos que murieron. Entregó 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos palestinos previstos para ayer lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC