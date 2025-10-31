Fotografía facilitada por la oficina del primer ministro con los ataúdes de los rehenes devueltos. Foto: EFE/Oficina del primer ministro
Fotografía facilitada por la oficina del primer ministro con los ataúdes de los rehenes devueltos. Foto: EFE/Oficina del primer ministro
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura
Resumen de la noticia por IA
Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura

Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el marco del acuerdo de alto el fuego, devolvió este viernes otros 30 cuerpos a la , varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires entregados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, elevando a 225 el número total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego), detalla el texto.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza tras bombardeos que dejan más de 100 muertos

Según el personal sanitario, la mayoría de los cuerpos mostraban quemaduras, amputaciones y ataduras en manos y ojos. “En varios casos, los rostros están tan desfigurados que las familias no podrán identificarlos”, recoge la agencia palestina Wafa.

Los cadáveres fueron trasladados al Hospital Nasser, en la sureña Jan Yunis, después de que Israel confirmara que los dos cuerpos devueltos ayer por se correspondían con los de dos rehenes israelíes.

Varios vehículos de la Cruz Roja Internacional escoltan a un camión frigorífico que transporta cadáveres de palestinos. Están en Gaza y pasan por delante de las ruinas de unos edificios.
Varios vehículos de la Cruz Roja Internacional escoltan a un camión frigorífico que transporta cadáveres de palestinos. Están en Gaza y pasan por delante de las ruinas de unos edificios.

Tras esa entrega, aún permanecen en Gaza los cuerpos de once rehenes israelíes, de los 28 en total.

Por el momento, de los -Israel arrestó durante la ofensiva bélica a unos 10.000 palestinos, muchos retenidos en prisiones sin cargos ni juicio, y sufriendo malos tratos a manos de los guardias- tan solo 75 han podido ser identificados.

Israel anunció el miércoles 29 de octubre que reanudó el alto al fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC