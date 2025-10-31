Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura

Escucha la noticia
Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de torturaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió este viernes otros 30 cuerpos a la Franja de Gaza, varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.
“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires entregados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, elevando a 225 el número total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego), detalla el texto.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza tras bombardeos que dejan más de 100 muertos
Según el personal sanitario, la mayoría de los cuerpos mostraban quemaduras, amputaciones y ataduras en manos y ojos. “En varios casos, los rostros están tan desfigurados que las familias no podrán identificarlos”, recoge la agencia palestina Wafa.
Los cadáveres fueron trasladados al Hospital Nasser, en la sureña Jan Yunis, después de que Israel confirmara que los dos cuerpos devueltos ayer por Hamás se correspondían con los de dos rehenes israelíes.
Tras esa entrega, aún permanecen en Gaza los cuerpos de once rehenes israelíes, de los 28 en total.
Por el momento, de los 225 cadáveres entregados en Gaza -Israel arrestó durante la ofensiva bélica a unos 10.000 palestinos, muchos retenidos en prisiones sin cargos ni juicio, y sufriendo malos tratos a manos de los guardias- tan solo 75 han podido ser identificados.
TE PUEDE INTERESAR
- Tras los bombardeos de Israel, Trump asegura que “nada va a amenazar” la tregua en Gaza
- Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego
- Hamás decide aplazar entrega de un cadáver a Israel debido a “violaciones” del alto el fuego
- Netanyahu ordena “ataques contundentes” en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete
Contenido sugerido
Contenido GEC