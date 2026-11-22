El líder opositor israelí, Gadi Eisenkot, calificó este domingo de “terrorismo judío” los ataques e incendios iniciados anoche por colonos en diferentes pueblos de Cisjordania, y dijo que Israel debe emplear “todos los medios”, incluidas las detenciones administrativas, para castigarlos.

“La noche de ataques incendiarios en Judea y Samaria constituye terrorismo judío en toda la extensión de la palabra, y debe llamarse por su nombre. El sabotaje perpetrado por grupos extremistas que prenden fuego a vehículos y viviendas socava la estabilidad regional, pone en peligro vidas humanas y perjudica gravemente la seguridad nacional del Estado de Israel, así como sus relaciones exteriores”, dijo Eisenkot en un comunicado.

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Según la agencia oficial palestina Wafa, los colonos incendiaron al menos siete vehículos y escribieron grafitis racistas en la aldea palestina de Kafr Malik, y otros tres más en la aldea de Deir Abu Mashal, ambas próximas a Ramallah.

Palestinos inspeccionan los vehículos calcinados y destruidos tras un presunto ataque incendiario perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Kafr Malik, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 22 de noviembre de 2026. (Foto de Zain JAAFAR / AFP). / ZAIN JAAFAR

En el pueblo de Deir Sudan, también al norte de Ramallah, los colonos quemaron otros dos vehículos, ascendiendo el total a 12.

“El gobierno israelí y el aparato de seguridad deben emplear todos los medios a su alcance —incluidas las detenciones administrativas y las operaciones selectivas del Shin Bet— para capturar a los autores de estos actos e imponerles sanciones severas”, añadió Eisenkot.

En enero de 2025 el ministro de Defensa, Israel Katz, puso fin al uso de la detención administrativa —mantener a sospechosos bajo custodia sin cargos formales ni juicio— contra israelíes judíos y colonos de Cisjordania, pero la mantuvo como medida punitiva contra los palestinos.

Además, grupos de colonos israelíes -que residen ilegalmente en Cisjordania- atacaron también anoche una vivienda palestina en Wadi al-Rakhim, al sur de la aldea de Yatta, y esta mañana quemaron una nave agrícola al oeste de Salfit, según informaciones de Wafa y de activistas locales en Cisjordania.

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