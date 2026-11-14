El líder opositor israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, tachó este sábado de “farol” el llamamiento del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, a negociar “sin condiciones previas” un Gobierno de unidad, y lo retó a demostrar su voluntad apoyando el martes al candidato de la oposición para presidir la Knéset (Parlamento), Matán Kahana.

“Netanyahu llama a negociar después de que ya se haya fijado, dice que quiere unidad, pero desprecia un acto de Estado en la Knéset y divide e incita como si no hubiera un mañana. Buen intento, pero estos trucos no funcionan conmigo. Tampoco con los ciudadanos de Israel”, escribió el líder de Yashar! (¡Recto!) en un comunicado.

Según Eisenkot, Netanyahu sabe que los equipos negociadores de Yashar! y del Likud ya tienen prevista una reunión para este domingo, por lo que su llamamiento es “el farol de turno”.

El líder opositor recordó que las condiciones para sumarse a un “Gobierno de emergencia” encabezado por él son “el reconocimiento de los principios” que ha fijado y “la separación de los extremistas”.

Eisenkot sostuvo que Netanyahu “es consciente de su derrota en las elecciones” y de que existe “una mayoría absoluta” en su contra entre los ciudadanos y en la Knéset, por lo que libra “una batalla de contención” para obstaculizar la formación de un nuevo Ejecutivo y frustrar la sustitución del presidente de la Cámara, el diputado del Likud Amir Ohana.

En ese sentido, retó al Likud y a Sionismo Religioso a demostrar su voluntad de una “verdadera alianza política” el próximo martes, cuando la Knéset votará la candidatura de Kahana, diputado de Yashar!, coronel en la reserva, excomandante de escuadrón aéreo y exmiembro de la unidad de élite Sayeret Matkal.

“Es su oportunidad de demostrar lo serios que son. O, una vez más, todo es un truco político vacío y nada más. La elección está en sus manos”, afirmó Eisenkot, que aseguró estar trabajando “en estos mismos minutos” para formar “cuanto antes” un Gobierno de emergencia nacional.

Netanyahu había pedido horas antes a Eisenkot negociar “sin condiciones previas” un Gobierno de unidad nacional frente al programa nuclear de Irán, que incluya a “todos los partidos que apoyan la existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío”, en alusión a la exclusión de los partidos árabes, a los que volvió a acusar de apoyar el terrorismo.

“Gadi, en lugar de intentar formar un Gobierno endeble y peligroso (...), hagamos lo que corresponde: entremos en la sala, sin condiciones previas, dejemos de lado todas las diferencias y todos los vetos”, señaló el primer ministro, que incluyó en la oferta el reclutamiento de los judíos ultraortodoxos.

La oposición presentó el martes, día de la sesión inaugural de la Knéset, una petición firmada por más de 61 diputados para destituir a Ohana y proponer a Kahana.

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el pasado domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, lo que podría desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu. (AFP)

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