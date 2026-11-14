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Resumen

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El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, habla durante una conferencia de prensa, en la oficina del presidente Isaac Herzog en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, habla durante una conferencia de prensa, en la oficina del presidente Isaac Herzog en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, tachó este sábado de “farol” el llamamiento del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, a negociar “sin condiciones previas” un Gobierno de unidad, y lo retó a demostrar su voluntad apoyando el martes al candidato de la oposición para presidir la Knéset (Parlamento), Matán Kahana.

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