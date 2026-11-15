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Resumen

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El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente Isaac Herzog en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente Isaac Herzog en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El líder del bloque de la oposición y aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, aseguró este domingo horas después de que su formación se reuniera con la del mandatario, Benjamín Netanyahu, para abordar un Gobierno de unidad, que este no puede permanecer al frente del Ejecutivo “bajo ninguna circunstancia”.

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