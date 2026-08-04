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Palestinos se reúnen durante un funeral colectivo por 112 miembros de las familias Abu Sharia y Al-Hasayna en el este de la ciudad de Gaza, el 4 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos se reúnen durante un funeral colectivo por 112 miembros de las familias Abu Sharia y Al-Hasayna en el este de la ciudad de Gaza, el 4 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

La ciudad de Gaza presenció este martes el entierro masivo de 112 miembros de una misma familia, incluidos niños, cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros el pasado domingo, pese a que el Ejército israelí bombardeó sus casas hace casi tres años.

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