El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel “ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamás”, dice Netanyahu
Resumen de la noticia por IA
Israel “ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamás”, dice Netanyahu

Israel “ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamás”, dice Netanyahu

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro israelí, , declaró el viernes que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del y que busca terminar el trabajo “lo más rápido posible” en Gaza.

En un discurso ante la , Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el y , Hasán Nasralá, en Líbano.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Netanyahu ordena que su discurso ante la ONU se transmita en toda la Franja de Gaza

Por otro lado, Netanyahu transmitió un mensaje a Hamás afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, “vivirán”, y que si no lo hacen, Israel los perseguirá. Al mismo tiempo que le .

Durante su discurso, que fue retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí también se dirigió a los rehenes en Gaza. “No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa” proclamó en la Asamblea General de la ONU, en hebreo y luego en inglés.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC