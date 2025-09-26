Israel “ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamás”, dice Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el viernes que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo “lo más rápido posible” en Gaza.

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.

Por otro lado, Netanyahu transmitió un mensaje a Hamás afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, “vivirán”, y que si no lo hacen, Israel los perseguirá. Al mismo tiempo que le pidió al grupo palestino que depongan las armas.

Durante su discurso, que fue retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí también se dirigió a los rehenes en Gaza. “No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa” proclamó en la Asamblea General de la ONU, en hebreo y luego en inglés.