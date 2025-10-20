Israel ha matado a 97 palestinos y herido a 230 desde el inicio de la tregua con Hamás en Gaza

Columnas de humo tras un ataque de Israel contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Al menos 97 gazatíes han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado día 10 de octubre, denunció a última hora del domingo el Gobierno de Hamás en la .

“Afirmamos que la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 80 violaciones documentadas hasta el domingo”, detalló la Oficina de Prensa del Gobierno.

MIRA: Hamás le dice a EE.UU. que no ha violado tregua y que Israel financió a criminales en Gaza

Entre las citadas violaciones enumera disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles, entre otras.

“Esto constituye una flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario”, añadió.

Entre los muertos desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado día 10 al mediodía, -entre ellos siete niños de 5 y 13 años- cuyo vehículo fue bombardeado por Israel el día 17.

Según una investigación publicada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), la familia se trasladaba del sur de la Franja de Gaza a la ciudad de Gaza en un vehículo descapotable, lo que “indica claramente su carácter civil”, detalló el grupo.

El CPDH documentó también, el 16 de octubre, el asesinato de dos hermanos de 18 años y 20 años en un ataque de dron en la zona de Abasan, al este de Jan Yunis (sur). Dos días antes, drones israelíes mataron a un joven de 25 e hirieron a otro en la aldea de al Fukhari, también en Jan Yunis.

Solo ayer, al menos 35 palestinos murieron en decenas de bombardeos en diferentes zonas de la Franja de Gaza, según un recuento de informadores gazatíes con datos de las morgues de los hospitales.

Israel acusa a Hamás de haber violado el alto el fuego y de la muerte de dos soldados israelíes ayer en Gaza.

