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Dolientes palestinos llevan un cuerpo durante el funeral de varios palestinos muertos en un ataque israelí nocturno, según los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2026. (Bashar Taleb / AFP)
Dolientes palestinos llevan un cuerpo durante el funeral de varios palestinos muertos en un ataque israelí nocturno, según los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2026. (Bashar Taleb / AFP)
/ BASHAR TALEB
Por Agencia EFE

El Ejército israelí ha matado a 1.005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista terrorista Hamás para la Franja, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí.

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