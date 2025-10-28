Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Al menos 2 muertos y 12 heridos, entre ellos 5 niños, en un ataque israelí en Gaza
Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, y otras doce resultaron heridas, de ellas cuatro niños, en el bombardeo a una casa de la familia Al Banna en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, dentro de la oleada de ataques del como respuesta a lo que su Gobierno califica de .

Según indicó a EFE Mohammad Abu Salmiya, el director del mayor hospital de la ciudad, Al Shifa, los muertos y los heridos en el ataque llegaron al hospital Bautista Al Ahli, también en la capital gazatí.

Defensa Civil de la Franja también informó de este ataque y confirmó la muerte de dos personas, así como heridas a otras cuatro, entre ellas un niño y un bebé.

El Ejército israelí lanzó este martes noche una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

EFE atestiguó que se están produciendo en la ciudad de Gaza (norte), donde se escuchan explosiones violentas e intermitentes.

El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a EFE en una llamada telefónica que han confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.

El director del Shifa aseguró a EFE que el ataque, perpetrado con un dron, afectó a un área vacía cerca del hospital y no se han producido heridos.

“Hemos aumentado la movilización de nuestras ambulancias y equipos dentro de nuestra capacidad para responder a la situación”, dijo Basal. Destacó que un elevado número de drones israelíes están sobrevolando la capital.

Además de los ataques en la ciudad de Gaza, , concretamente en Rafah (sur) y en el centro.

Los ataques se produjeron después de que, sur de Gaza, y a la devolución este lunes noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

