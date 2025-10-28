El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete
El primer ministro de Israel, , ordenó al Ejército ejecutar de inmediato tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Familiares de rehenes israelíes exigen la devolución de todos los cuerpos antes de ampliar la tregua en Gaza

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Una portavoz del advirtió este martes de que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

Columnas de humo tras un ataque de Israel contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que se cobraron la vida de más de 45 gazatíes.

, Israel mantuvo que el alto el fuego sigue en vigor.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

