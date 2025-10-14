Comienzan a retirar los escombros y abrir las calles en Ciudad Gaza tras el alto el fuego

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años.

Varias excavadoras partieron esta mañana de los garajes del municipio de la ciudad de Gaza, junto al estadio Al Yarmouk, y se dirigieron hacia las principales calles y carreteras de la ciudad para despejarlas de los escombros, según pudo constatar EFE en el lugar.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Según un portavoz del municipio de Gaza, en declaraciones a la agencia de noticias Sanad -vinculada a Hamás-, el 90 % de las calles de la ciudad de Gaza están completa o parcialmente destrozadas por la guerra en la Franja.

La misma fuente indicó que el municipio continúa los trabajos para “abrir 20 avenidas, retirar los escombros y permitir a los desplazados volver en cooperación con la Instancia Árabe Internacional de Reconstrucción en Palestina”.

Por su parte, el alcalde de Gaza, Yahya al Sarraj, dijo a Sanad que la ciudad sufre “una grave escasez de recursos” para garantizar la plena apertura de las carreteras y facilitar la circulación de los ciudadanos.

“No disponemos de repuestos ni materiales de construcción para el mantenimiento de los pozos de agua”, indicó.

Un hombre con un hatillo con sus pertenencias pasa ante varias excavadoras del Ayuntamiento de la ciudad de Gaza. Foto: EFE/ Ahmad Awad

El presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes árabes firmaron ayer lunes un acuerdo que oficializó un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes desde la capital libanesa, Beirut, que Francia y Egipto organizarán en “las próximas semanas una conferencia humanitaria para Gaza”, cuyo objetivo será “la reanudación duradera de esas operaciones humanitarias y luego la reconstrucción”.

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo este martes la ONU.