Numerosas personas ante las excavadoras del Ayuntamiento de la ciudad de Gaza que comienza este martes las operaciones de remoción de escombros y apertura de las calles principales de la capital gazatí para despejarlas y prepararlas para su uso, tras dos años de bombardeos. Foto: EFE/ Ahmad Awad
Comienzan a retirar los escombros y abrir las calles en Ciudad Gaza tras el alto el fuego
El municipio de la , con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años.

Varias excavadoras partieron esta mañana de los garajes del municipio de la ciudad de Gaza, junto al estadio Al Yarmouk, y se dirigieron hacia las principales calles y carreteras de la ciudad para despejarlas de los escombros, según pudo constatar EFE en el lugar.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?

Según un portavoz del municipio de Gaza, en declaraciones a la agencia de noticias Sanad --, el 90 % de las calles de la ciudad de Gaza están completa o parcialmente destrozadas por la guerra en la Franja.

La misma fuente indicó que el municipio continúa los trabajos para “abrir 20 avenidas, retirar los escombros y permitir a los desplazados volver en cooperación con la Instancia Árabe Internacional de Reconstrucción en Palestina”.

Por su parte, el alcalde de Gaza, Yahya al Sarraj, dijo a Sanad que la ciudad sufre “una grave escasez de recursos” para garantizar la plena apertura de las carreteras y facilitar la circulación de los ciudadanos.

“No disponemos de repuestos ni materiales de construcción para el mantenimiento de los pozos de agua”, indicó.

Un hombre con un hatillo con sus pertenencias pasa ante varias excavadoras del Ayuntamiento de la ciudad de Gaza. Foto: EFE/ Ahmad Awad
El presidente estadounidense, , y varios líderes árabes firmaron ayer lunes un acuerdo que oficializó un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes desde la capital libanesa, Beirut, que Francia y Egipto organizarán en “las próximas semanas una conferencia humanitaria para Gaza”, cuyo objetivo será “la reanudación duradera de esas operaciones humanitarias y luego la reconstrucción”.

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo este martes la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)

