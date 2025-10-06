El plan de Trump para Gaza se decide en Egipto: ¿Cuáles son los temas más difíciles de aceptar para Israel y Hamás?

De acuerdo con el diario Times of Israel, si bien Hamás afirmó estar dispuesto a liberar a los rehenes que mantiene retenidos (48 entre vivos y muertos), se espera que presente exigencias adicionales respecto a la retirada del ejército israelí de Gaza. Además, la cúpula del grupo terrorista está dividida respecto al acuerdo, específicamente en la exigencia de desarme.

“Hamás está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar de inmediato el proceso de intercambio de prisioneros de acuerdo con las condiciones del terreno”, dijo un funcionario de Hamás, que habló bajo anonimato.

“La ocupación no debe obstruir la implementación del plan del presidente Trump. Si la ocupación tiene intenciones genuinas de llegar a un acuerdo, Hamás está listo”, agregó.

Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

El canal saudí Asharq informó que el líder de Hamás Khalil al-Hayya, quien vive en Qatar, encabeza la delegación palestina en Egipto.

Al-Hayya fue blanco de un ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Doha el mes pasado, pero sobrevivió junto con otros altos funcionarios del grupo. Su hijo murió en el ataque.

En el lado israelí, Times of Israel destacó que Netanyahu está trabajando para sofocar la oposición al acuerdo que hay dentro de su propio gobierno de coalición.

La delegación israelí en Egipto está encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer.

Este domingo, Trump advirtió que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan de paz.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Hamás “no puede aceptar parcialmente” el plan de paz, sino que “tiene que aceptarlo en su totalidad”.

Hamás anunció el viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump, pero pidió negociar algunos de los puntos de la propuesta a través de mediadores.

Hamás atacó Israel el 7 de octubre del 2023, mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, y secuestró a 251.



Israel declaró la guerra a Hamás. La ofensiva ha causado al menos 67.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles.



Por su parte, Netanyahu afirma apoyar el plan de Trump, aunque aseguró que su ejército se mantendrá en la mayor parte de la Franja de Gaza.

El plan de Trump consta de 21 puntos y propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los 48 rehenes (20 siguen vivos), el desarme de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

La agencia AFP citó a una fuente palestina cercana a Hamás que explicó que las conversaciones en Egipto se centrarán en “el cronograma para preparar las condiciones del terreno para la transferencia de cautivos en Gaza, como preludio al lanzamiento del proceso de intercambio de prisioneros”.

“Durante las comunicaciones con los mediadores, Hamás insistió en que es esencial que Israel detenga las operaciones militares en toda la Franja de Gaza, cese toda actividad aérea, de reconocimiento y con drones, y se retire de la Ciudad de Gaza", agregó.

Se espera que las conversaciones incluyan la discusión de los mapas que Israel proporcionará con las rutas y los plazos de retirada, lo cual coincidirá con el proceso de intercambio de prisioneros.

La delegación de Hamás también presentará listas de prisioneros palestinos que Israel debe liberar a cambio de los rehenes.

Las claves del diálogo en Egipto

El periodista Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que los temas centrales de la negociación en Egipto serán el desarme de Hamás y en manos de quién recaerá el gobierno de Gaza.

Específicamente, el plan de Trump sostiene que Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos que se encargará de prestar servicios cotidianos a la población. El comité será supervisado por un nuevo organismo internacional establecido por EE.UU. en consulta con socios árabes y europeos. Este establecerá un marco para financiar la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.

Novoa sostuvo que Hamás no aceptó completamente el plan de paz impulsado por Trump, pero se vio forzado a ceder parcialmente debido al desgaste militar que sufre frente a Israel.

“Hamás se vio acorralado para aceptar el plan. Experimenta un desgaste con respecto a las operaciones militares de Israel, que estaban apretando a Hamás, dejándolo en un punto mínimo. Hamás está muy resquebrajado... no le quedó alternativa que aceptar para de esa manera respirar un poco y ganar tiempo. En ese escenario, van a ser clave las negociaciones en Egipto”, sostuvo Novoa.

El analista no cree que Hamás termine aceptado el 100% del plan de Trump, porque sería entregar todo y quedarse sin nada.

“Hamás estaría dispuesto a entregar solo armas ‘defensivas’, dejando margen para conservar poder militar, lo que Israel considera inaceptable. Ahí hay un margen de maniobra para negociar en Egipto“, dijo Novoa.

Agregó que Israel ha condicionado su apoyo al plan a que Gaza sea completamente desmilitarizada y Hamás libere a todos los rehenes. Enfatizó en que sin garantías del fin de la guerra y el retiro de tropas, sería inviable que Hamás libere a todos los rehenes, pues equivaldría a un “suicidio político y militar” porque se quedaría sin poder de negociación.

“Los elementos claves de las negociaciones son el desarme de Hamás y quién se va a quedar con el gobierno de Gaza”, enfatizó Novoa.

Aunque el plan menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, Novoa no cree que en este momento se pueda avanzar hacia ese objetivo, debido tanto a la resistencia que hay en Israel, como al factor Hamás. Sostuvo que esta parece más una jugada diplomática para contener la crisis que una solución definitiva.

Lo que dice el plan de Trump

Según el plan de Trump, se espera que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y a más de 1.700 detenidos de la Franja de Gaza que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023.

Otros puntos destacados del plan de Trump son:

La Franja de Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos. Gaza será reurbanizada en beneficio de su población.

en beneficio de su población. Si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato . El Ejército israelí detendrá todas sus operaciones y se retirará gradualmente de la franja.

. El Ejército israelí detendrá todas sus operaciones y se retirará gradualmente de la franja. En las 48 horas posteriores a la aceptación pública del acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Una vez que los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica serán amnistiados . Aquellos que deseen abandonar la franja recibirán un salvoconducto hacia los países receptores.

. Aquellos que deseen abandonar la franja recibirán un salvoconducto hacia los países receptores. Una vez alcanzado este acuerdo, la ayuda llegará a la Franja de Gaza a un ritmo no inferior a los límites establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda al día, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la entrada de equipo para la remoción de escombros.

a un ritmo no inferior a los límites establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda al día, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la entrada de equipo para la remoción de escombros. La ayuda será distribuida, sin interferencia de ninguna de las partes, por la ONU y la Media Luna Roja , junto con otras organizaciones internacionales no asociadas ni con Israel ni con Hamás.

, junto con otras organizaciones internacionales no asociadas ni con Israel ni con Hamás. Se elaborará un plan económico para la reconstrucción de la Franja de Gaza mediante la convocatoria de expertos con experiencia en la construcción de ciudades modernas en Oriente Próximo y la consideración de los planes existentes para atraer inversiones y crear empleo.

mediante la convocatoria de expertos con experiencia en la construcción de ciudades modernas en Oriente Próximo y la consideración de los planes existentes para atraer inversiones y crear empleo. Nadie estará obligado a abandonar Gaza , pero quienes decidan irse podrán regresar. Además, se animará a los gazatíes a permanecer en la franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir un futuro mejor allí.

, pero quienes decidan irse podrán regresar. Además, se animará a los y se les ofrecerá la oportunidad de construir un futuro mejor allí. Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno . Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de la franja se comprometerán a la coexistencia pacífica con sus vecinos .

. Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de la franja se comprometerán a la . Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. Su Ejército entregará gradualmente el territorio que actualmente ocupa, a medida que las fuerzas de seguridad de reemplazo establezcan el control y la estabilidad en la Franja.

Su Ejército entregará gradualmente el territorio que actualmente ocupa, a medida que las fuerzas de seguridad de reemplazo establezcan el control y la estabilidad en la Franja. Una vez que la reurbanización de Gaza haya avanzado y se haya implementado el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la creación de un Estado palestino, que se reconoce como la aspiración del pueblo palestino.

