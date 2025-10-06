Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

El plan de Trump para Gaza se decide en Egipto: ¿Cuáles son los temas más difíciles de aceptar para Israel y Hamás?
Israel y Hamás negocian desde este lunes en Egipto el plan de paz propuesto por Donald Trump. El grupo terrorista dijo el domingo que está listo para el iniciar de inmediato el intercambio de rehenes por prisioneros, mientras que el presidente de Estados Unidos amenazó a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvo que los palestinos deben aceptar toda la propuesta del mandatario republicano.

