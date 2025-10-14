Hamás entrega a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes en Gaza

El grupo terrorista Hamás entregó la noche de este martes a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes dentro de la Franja de Gaza, que serán conducidos a manos del Ejército israelí para que los lleve a su vez territorio de Israel, según informó el Ejército en un comunicado.

Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes entregados por Hamás a Israel, y quedarían 20 aún en la Franja.

En la nota, el Ejército exigió a Hamás “que cumpla con el acuerdo y realice los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes fallecidos”.

La entrega de estos nuevos cuerpos se produce después de momentos de tensión al haber entregado hasta el momento Hamás solo a 4 de los 28 restos de rehenes que había en la Franja.

Poco antes de este mensaje, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias “en las próximas horas” de la entrega de nuevos cadáveres.