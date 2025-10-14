Vista de un vehículo de la Cruz Roja tras recibir de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam los cuerpos de unos rehenes de Hamás, el 20 de febrero de 2025, en la Franja de Gaza. Foto: EFE/Haitham Imad
Vista de un vehículo de la Cruz Roja tras recibir de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam los cuerpos de unos rehenes de Hamás, el 20 de febrero de 2025, en la Franja de Gaza. Foto: EFE/Haitham Imad
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás entrega a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Hamás entrega a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes en Gaza

Hamás entrega a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El entregó la noche de este martes a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes dentro de la , que serán conducidos a manos del Ejército israelí para que los lleve a su vez territorio de Israel, según informó el Ejército en un comunicado.

Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes , y quedarían 20 aún en la Franja.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Televisión de Hamás difunde video de ejecución de ocho supuestos “colaboradores” de Israel en Gaza

En la nota, el Ejército exigió a Hamás “que cumpla con el acuerdo y realice los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes fallecidos”.

La entrega de estos nuevos cuerpos se produce después de momentos de tensión al haber entregado hasta el momento Hamás solo a 4 de los 28 restos de rehenes que había en la Franja.

Poco antes de este mensaje, el primer ministro israelí, , afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias “en las próximas horas” de la entrega de nuevos cadáveres.

El grupo terrorista Hamás liberó el lunes 13 de octubre a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC