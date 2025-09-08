Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Así es el nuevo plan de Trump para que Hamás entregue a todos los rehenes y su idea para terminar la guerra en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Así es el nuevo plan de Trump para que Hamás entregue a todos los rehenes y su idea para terminar la guerra en Gaza

Así es el nuevo plan de Trump para que Hamás entregue a todos los rehenes y su idea para terminar la guerra en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Donald Trump e Israel dieron un ultimátum a Hamás para que se rinda y libere a todos los rehenes si no quiere ser “aniquilado”. Las declaraciones se produjeron luego de que se conociera que el presidente de Estados Unidos ha hecho llegar una nueva propuesta a los islamistas palestinos para la liberación de los cautivos y un alto el fuego en Gaza. La iniciativa fue transmitida por el negociador israelí Gershon Baskin y el empresario palestino-estadounidense Bishara Bahbah. ¿En qué consiste el plan norteamericano y qué futuro tiene?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC