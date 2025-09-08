Así es el nuevo plan de Trump para que Hamás entregue a todos los rehenes y su idea para terminar la guerra en Gaza

En paralelo a esta gestión diplomática, el lunes seis personas murieron en un ataque a tiros perpetrado en una parada de autobús en Jerusalén Este, un sector ocupado y anexionado por Israel.

Hamás celebró el ataque, uno de los más mortíferos en Jerusalén desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Oficiales israelíes inspeccionan un autobús con impactos de bala en el lugar de un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/ABIR SULTAN). / ABIR SULTAN

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural (...) al genocidio que [Israel] está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó Hamás en un comunicado, donde no reivindicó el atentado.

Al referirse a su propuesta, Trump dijo en Truth Social que “todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”.

Luego, alertó que es su última advertencia hacia Hamás: “He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡No habrá más!”, dijo.

En sintonía con Trump, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, manifestó que “esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás (...): liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes aniquilados”.

Agregó que el ejército “se dispone a extender sus maniobras para conquistar Ciudad de Gaza”.

¿En qué consiste la nueva propuesta de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la comisión de libertad religiosa del Museo de la Biblia en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

El portal Axios publicó en exclusiva que el enviado especial EE.UU. en Medio Oriente, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego.

En concreto, el plan de Trump exige a Hamás que libere a los 48 rehenes que están en su poder, incluidos los fallecidos, desde el primer día del alto el fuego.

A cambio, Israel liberará a entre 2.500 y 3.000 prisioneros palestinos recluidos en sus cárceles, incluidos cientos que cumplen cadena perpetua por matar a israelíes.

Según la propuesta, una vez declarado el alto el fuego se iniciarían de inmediato negociaciones sobre las condiciones para poner fin a la guerra en Gaza. En ellas se discutirá la demanda de Israel para el desarme total de Hamás y la exigencia de Hamás de una retirada final y completa de los israelíes de la Franja, dijo Axios.

La propuesta dice que si Hamás responde positivamente, Trump trabajará activamente para poner fin a la guerra. También garantiza que el alto el fuego continuará mientras las negociaciones estén en curso.

Un funcionario israelí que habló con Axios dijo que la propuesta incluía un mensaje para Hamás: si no la acepta, habrá una operación israelí a gran escala en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), habla con el enviado especial Steve Witkoff en Nueva York, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

De acuerdo con Axios, el domingo 31 de agosto Witkoff jugó al golf con Trump y ambos discutieron la situación en Gaza.

Ese día, Trump ordenó a Witkoff dar un nuevo impulso a las gestiones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y liberar a todos los rehenes.

Witkoff luego le pidió al empresario palestino-estadounidense Bishara Bahbah, quien ha sido un canal secundario de Hamás en los últimos meses, que le dijera al grupo islamista que si libera a todos los rehenes, Trump se asegurará de que la guerra termine.

Bahbah entregó el mensaje a Hamás y luego le comunicó a Witkoff que los palestinos le habían dicho que tienen la voluntad de llegar a un acuerdo integral.

Axios precisó que Hamás subrayó que la liberación de los rehenes debe ser de manera simultánea con una declaración de alto el fuego permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

El portal estadounidense informó que Witkoff también estableció un nuevo canal de comunicación con Hamás a través del activista por la paz israelí Gershon Baskin, quien transmitió a los islamistas el mismo mensaje de Trump.

Israel se enteró de los mensajes de Witkoff a Hamás a través de Baskin.

Los mediadores, Qatar y Egipto, fueron informados de la propuesta de Trump una vez que fue transmitida a Hamás.

Hamás se quedaría sin nada

Einav Zangauker sostiene un retrato de su hijo secuestrado por Hamás durante una protesta antigubernamental que exige medidas para asegurar la liberación de los rehenes. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Carlos Novoa, periodista y analista internacional especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que es poco probable que Hamás termine aceptando la propuesta de Trump tal como está.

“No creo que Hamás acepte una cosa que estan obvia. Es decir, si ahora Hamás está en una posición fuerte políticamente, aunque resquebrajada militarmente, es justamente porque mantiene rehenes. Sin estos en su poder, ya no habría nada que hacer y sería un blanco fácil para una ofensiva israelí“, recalcó Novoa.

“Si Hamás entrega a los rehenes pierde todo, estarían locos de entregarse a una postura de debilidad. Salvo que hayan negociado algo que todavía no sabemos. Pero estarían dejando todo lo que tienen”, agregó.

En este punto, cabe precisar que si libera a los 48 rehenes, Hamás tendría que confiar en el compromiso de Trump para llegar a un acuerdo de fin de la guerra. Sin embargo, hay que recordar que los islamistas se sintieron engañados cuando Estados Unidos no aumentó la presión sobre Israel para terminar la guerra después de que liberaron al rehén estadounidense Edan Alexander el pasado 12 de mayo.

Además, el anterior acuerdo entre Israel y Hamás, pactado cuando el presidente Joe Biden estaba de salida, quedó estancado en su primera fase, que consistía en la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos y un alto el fuego. Nunca se pasó a la segunda y tercera fase, que contemplaban el retiro de tropas israelíes y el fin de la guerra. Estados Unidos apoyó la postura israelí de permanecer en la primera fase.

Sobre el ultimátum de Trump y de Israel, Novoa dijo que ya está demostrado que este tipo de advertencias no funciona con Hamás.

“Hamás se oculta entre la población civil, en los túneles, es muy difícil neutralizarlo con una población de dos millones de personas en Gaza. Para acabar con Hamás, aparte de lo militar, se tendría que involucrar a los Estados árabes que los han apoyado, como Qatar, por ejemplo. Tendría que empoderarse a la Autoridad Palestina para que gobierne Gaza, pero eso no ha ocurrido”, puntualizó.

