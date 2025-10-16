El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia que "traerán a todos los rehenes a casa" tras anunciarse la firma de un primer acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Hamás responsabiliza a Netanyahu de los retrasos en la entrega de cuerpos de rehenes
El responsabilizó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de los retrasos en la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes muertos en Gaza que todavía faltan por .

La organización palestina argumentó en un comunicado difundido en sus redes sociales que la devolución de los cuerpos tardará, ya que algunos quedaron enterrados en túneles “destruidos por la ocupación”, mientras que otros aún se encuentran bajo los escombros de edificios bombardeados y demolidos.

“Cualquier retraso en el retorno de los cuerpos recae plenamente en el , que impide y evita el suministro de los recursos necesarios”, agregó, ya que necesitan equipos para recuperarlos “que actualmente no están disponibles debido a la prohibición de entrada impuesta por la ocupación”.

El cruce fronterizo de Rafah, en el sur de la , sigue cerrado y Hamás considera que eso forma parte de una estrategia del Gobierno de Tel Aviv para “castigar” a la población palestina y “manipular la situación humanitaria” para beneficio político.

Este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó que el paso “será abierto probablemente este domingo” y al “retener” los cuerpos de todavía 19 rehenes fallecidos.

“Sabemos que pueden entregarlos, pero no quieren hacerlo; los están usando como último recurso (...) Esto demuestra una vez más la naturaleza bárbara de Hamás”, aseguró Sa’ar.

Netanyahu, por su parte, reiteró en una ceremonia en Jerusalén, en memoria de los caídos en la , su compromiso con las familias de los rehenes cuyos cuerpos permanecen en la Franja de Gaza, a los que prometió que repatriará “hasta el último de ellos”.

Hamás quiere continuar ejerciendo el control sobre Gaza.

En cambio, Hamás argumenta que “el Ejército de ocupación nazi que mató a estos prisioneros es el mismo que los sepultó bajo los escombros” y afirma que los cuerpos a los que pudieron acceder “fueron entregados de inmediato”.

El comunicado concluye que Hamás mantiene el compromiso de implementar el acuerdo de “entregar todos los cuerpos faltantes”, mientras que señala que Netanyahu “no cumple con sus obligaciones” y “obstruye los esfuerzos humanitarios” para llegar a los demás cadáveres.

El alto el fuego en Gaza comenzó el viernes pasado, y con ello la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, , para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, , incluye también la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, de los que el grupo palestino todavía tiene que entregar 19.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

