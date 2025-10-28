Un militante de Hamás gesticula mientras la gente se agolpa alrededor de una ambulancia que transporta un cadáver recuperado de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Foto: Bashar TALEB / AFP
Un militante de Hamás gesticula mientras la gente se agolpa alrededor de una ambulancia que transporta un cadáver recuperado de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Foto: Bashar TALEB / AFP
Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego
Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego

Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego

El aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con , y recalcó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.

En comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamás calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de “, firmado en Egipto el pasado 9 de este mes y auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

PUEDES VER: Netanyahu ordena “ataques contundentes” en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete

“Hamás afirma no tener ninguna relación con el y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”, precisó.

Añadió que el ataque israelí, que calificó de “terrorista”, se suma a una serie de “violaciones” cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del , entre Gaza y Egipto.

Consideró que estos comportamientos de Israel confirman su “insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo”.

Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: EFE/MOHAMMED SABER

Además, el grupo palestino instó a los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- que garantizan el acuerdo a que tomen medidas inmediatas para , frenar su “brutal escalada contra la población civil” en la Franja de Gaza, (...) y exigirle responsabilidades.

Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, y otras doce resultaron heridas, de ellas cuatro niños, en una oleada de ataques del Ejército israelí lanzados este martes en diferentes partes de la Franja de Gaza como respuesta a lo que su Gobierno califica de .

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah y a la devolución el lunes por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los , sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

