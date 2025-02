El grupo militante palestino Hamás anunció el lunes que el sábado no habrá liberación de rehenes debido a las “violaciones del enemigo” israelí de los términos del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 15 de enero. En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió el martes que si no hay entrega de secuestrados volverá la guerra. Mientras que en Estados Unidos, el presidente Donald Trump sostuvo que el alto el fuego debería cancelarse si Hamás no libera a todos los rehenes el sábado. Agregó que si ello no ocurre “se va a abrir el infierno” sobre la organización islamista. ¿Está en peligro la frágil tregua en Gaza?

A través de un comunicado, el portavoz militar de Hamás, Abu Obeida, explicó cuáles son los supuestos incumplimientos de Israel. Dijo que hubo un retraso en la fecha en la que los gazatíes debieron regresar al norte de Gaza: estaba previsto que sea en el día 7 del acuerdo, pero Israel retrasó el proceso cinco días hasta la liberación de la rehén Arbel Yehud. MIRA: Luisa González o Daniel Noboa: ¿Quién es el favorito ganar la segunda vuelta presidencial en Ecuador? Hamás también denunció que los ataques y bombardeos israelíes han continuado en Gaza, provocando la muerte de una treintena de personas, pese al acuerdo de alto el fuego. La gente camina con sus pertenencias a lo largo de la calle al-Rashid, entre la ciudad de Gaza y Nuseirat, el 10 de febrero de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA Otro aspecto que mencionó Hamás es la lenta entrada de “suministros de socorro de todo tipo”, como las 200.000 tiendas de campaña y viviendas prefabricadas que deberían haber llegado a la población desplazada, además de maquinaria pesada para remover los escombros. Un hombre parado en lo alto de un edificio muy dañado mira las tiendas de campaña que albergan a los palestinos desplazados en el norte de la ciudad de Gaza, el 10 de febrero de 2025. (Foto de BASHAR TALEB / AFP). / BASHAR TALEB Este martes, el gabinete de seguridad israelí se reunió y apoyó la idea de Trump. Netanyahu aseguró que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en Gaza. “La decisión que se aprobó por unanimidad en el gabinete es esta: si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del sábado al mediodía, el alto el fuego terminará y el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado”, dijo Netanyahu en un videomensaje, sin especificar si se refiere a los tres cautivos que estaban previstos en el canje del sábado o a los nueve de la primera fase del acuerdo que aún están con vida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa en el Capitolio de Estados Unidos, el 7 de febrero de 2025. (Foto de Oliver Contreras / AFP). / OLIVER CONTRERAS La agencia EFE precisó que un funcionario israelí aclaró a la prensa de su país que se trata de los 9 rehenes que están aún con vida, y que deberían ser liberados en los 42 días de la primera fase del alto el fuego, que acaba el 1 de marzo. “A la luz del anuncio de Hamás de su decisión de violar el acuerdo y no liberar a nuestros rehenes, anoche ordené que las fuerzas armadas se reunieran dentro y alrededor de la Franja de Gaza. Esta operación se está llevando a cabo en este momento y se completará próximamente”, manifestó Netanyahu. Mahmud Mardawi, miembro del buró político de Hamás, habló con EFE y respondió al primer ministro israelí: ”Netanyahu debe implementar el pacto palabra por palabra. Esto asegurará que todo avance bien y sin retrasos, y llevará a la liberación de prisioneros de ambos lados”, dijo. El presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante la firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 10 de febrero de 2025. (EFE/EPA/AL DRAGO). / AL DRAGO / POOL Textualmente, esto fue lo que dijo Trump el lunes en el el Despacho Oval de la Casa Blanca: “Por lo que a mi respecta, si no devuelven a todos los rehenes antes del sábado a las 12 -un tiempo apropiado-. Lo que diría es que cancelemos todo y todo está permitido y dejaremos que se abra el infierno”. “Lo digo en mi nombre. Israel puede hacer lo que consideren”, agregó Trump, que no quiso descartar que Estados Unidos podría implicarse en esa respuesta si Hamás no completa la liberación de los rehenes. Hamás respóndió a Trump el martes y reiteró que los rehenes serán devueltos si todas las partes mantienen su compromiso con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero. “Trump debe recordar que hay un acuerdo (de tregua) que ambas partes deben respetar, y que esa es la única forma de hacer regresar a los prisioneros”, declaró a la agencia AFP el protavoz Sami Abu Zuhri. “El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y no hace más que complicar aún más las cosas”, agregó. Hamás atacó de manera sopresiva en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, matando a 1.210 personas, en su mayoría civiles. Los islamistas también secuestraron a 251 personas, de las cuales 73 siguen en Gaza, incluidas 35 que habrían muerto, según el ejército israelí. La ofensiva lanzada en respuesta por Israel mató al menos a 48.209 personas en Gaza, también civiles en su mayoría, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino. Hasta ahora, el actual alto el fuego permitió la liberación de 21 rehenes, entre ellos 16 israelíes, a cambio de más de 700 prisioneros palestinos encarcelados en Israel. En total, 33 rehenes israelíes tienen que ser liberados en la primera fase de esta tregua. ¿Corre peligro el alto el fuego? Esta fotografía aérea muestra a los habitantes de Gaza desplazados caminando hacia sus hogares, gran parte de ellos destruidos, el 27 de enero de 2025, después de cruzar el corredor de Netzarim. (Foto de AFP). / - El periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que el alto el fuego ha estado en peligro desde su inicio. “Es muy difícil pensar que se cumplirán las tres etapas, como se ha establecido en el pacto”, manifestó. En efecto, la primera etapa, que se ha estado cumpliendo a cuentagotas, consiste en una tregua de seis semanas, tiempo en el cual Hamás se compeometió a liberar a 33 rehenes a cambio de más de 1.000 palestinos presos en cárceles israelíes. En esta etapa, Israel permitirá la entrada de más ayuda humanitaria y combustible a Gaza, y se retirará de las carreteras principales para permitir el regreso de los desplazados palestinos a sus hogares, que en gran parte de la franja son solo escombros. El acuerdo estipula que 16 días después del cese el fuego empezará una nueva ronda de negociaciones, donde se tiene previsto abordar cuestiones clave sobre el futuro de Gaza, como quién gobernará el territorio y si Israel se retirará totalmente del enclave. Ello tras la liberación de los últimos rehenes vivos y la entrega de los cadáveres de quienes murieron en cautiverio, a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos. Sin embargo, el medio Times of Israel ha informado que Netanyahu ha mantenido en los últimos días la puerta abierta a la reanudación de los combates con Hamás en lugar de continuar con la segunda fase del acuerdo. La fase 3 del acuerdo estipula la reconstrucción de Gaza. Combatientes palestinos de Hamás escoltan al rehén israelí Or Levy en un escenario antes de entregarlo a un equipo de la Cruz Roja en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA “En los últimos días hubo señales de que el alto el fuego prodría frenarse, que es lo que está ocurriendo ahora con esta decisión unilateral de Hamás de suspender la liberación de rehenes. Ahora pensar en las siguientes etapas es complicado, sería un escenario interesante si se puede cumplir, pero dadas las condiciones en las que se encuentran Hamás e Israel es muy difícil”, manifestó Novoa. Por ello, el analista cree que Israel sí estaría dispuesto a reanudar sus operaciones militares en Gaza de manera muy fuerte. “Lo que ha hecho Hamás, eso de entregar a los rehenes a cuentagotas, es una especie de ejercicio propagandístico. Los muestra vestidos de una forma, recibiendo diplomas, regalos, en medio de palestinos que están ahí, toda una pantomima, y eso es inaceptable para los israelíes, pero lo han estado tolerando porque significaba, vamos a decir, el último acto de los rehenes antes de ser entregados a la Cruz Roja para luego ser liberados en Israel”, anotó Novoa. En cuanto a si la opinión pública israelí toleraría o no la reanudación de la guerra, Novoa dijo que hay división y un debate muy intenso, donde un aspecto central tiene que ver con la idea de que Hamás no ha sido derrotado, como había prometido Netanyahu para terminar al guerra. “El ejercicio propagandístico que lleva adelante Hamás hace pensar que está vigente, porque si bien es cierto los ataques de Israel han provocado la baja de miles de militantes de este grupo considerado terrorista, también es fácil para ellos que se integren nuevos militartes, especialmente jóvenes que no tienen otro concepto de la vida porque prácticamente han nacido en guerra, ello aunado al resentimiento por la muerte de familiares abona muchísimo para que Hamás pueda tener gente de su lado”, remarcó Novoa. Con respecto a lo dicho por Trump, Novoa dijo que está en posiciones maximalistas desde que inició su gobierno el pasado 20 de enero. “Cuando dice que se va a abrir el infierno en Gaza, yo interpreto esas palabras como una luz verde al gobierno de Israel, a su Ejército, para que arrasen con Gaza si esto no se arregla”. “Entonces, estamos ante dos escenarios muy delicados. Por un lado, la espera de más de 70 rehenes que faltan por liberar, y en este punto creo que Hamás va a perder bastante legitimidad al momento de devolverlos porque a los últimos tres que liberó se les vio en condiciones lamentables, el resto debe estar peor. Ahí es donde la propaganda de Hamás se va a caer, y por eso han puesto este pretexto de suspender la liberación para ganar tiempo y poder recuperarlos”, estimó Novoa. Combatientes de Hamás escoltan al rehén israelí Eli Sharabi antes de entregarlo a un equipo de la Cruz Roja en Gaza, el 8 de febrero de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA “En el segundo escenario, si no se da la liberación, Trump va a dar luz verde para que Netanyahu arrase la Franja de Gaza sin ningún tipo de límite”.