Netanyahu llamó el martes a los libaneses a “salvar” a su país liberándolo de Hezbolá y amenazó con “una destrucción y un sufrimiento como los que vemos en Gaza” si eso no pasa.

“Tienen la oportunidad de salvar al Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que conducirá a la destrucción y al sufrimiento como los que vemos en Gaza”, dijo Netanyahu en un discurso en video pronunciado en inglés. “No tiene por qué ser así”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparece en la Oficina de Prensa del Gobierno en Jerusalén antes de dar una conferencia de prensa el 4 de septiembre de 2024. (Foto de ABIR SULTAN / POOL / AFP). / ABIR SULTAN

“Les digo a ustedes, pueblo del Líbano: Liberen a su país de Hezbolá para que esta guerra pueda terminar”, sostuvo Netanyahu.

“Eliminamos a [Hassan] Nasrallah [líder de Hezbolá asesinado el 27 de setiembre en un ataque israelí en el sur de Beirut] y al reemplazo de Nasrallah y al reemplazo de su reemplazo”, añadió.

Hace más de un año, el ejército israelí lanzó una masiva ofensiva en Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamás, que ya dejó más de 42.000 muertos, la mayoría civiles, y a gran parte del enclave palestino en ruinas.

La Casa Blanca salió al paso de la declaración de Netanyahu y dijo el miércoles que Estados Unidos no permitirá que “el Líbano se convierta en Gaza”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, manifestó en una rueda de prensa que el Gobierno del presidente Joe Biden seguirá intentando mediar para conseguir una solución que ponga fin a los conflictos en el Líbano y Gaza.

¿Una guerra civil en el Líbano?

La destrucción tras un ataque aéreo israelí nocturno en el barrio de Kafaat, en los suburbios del sur de Beirut, el 7 de octubre de 2024. (Foto de AFP). / -

La declaración de Netanyahu se produjo mientras Israel ampliaba su invasión al suroeste del Líbano, desplegando una cuarta división de tropas y ordenando evacuaciones que van mucho más allá de la zona de amortiguación declarada por las Naciones Unidas.

Israel ha dicho que su operación “limitada” contra Hezbolá es necesaria para garantizar el retorno seguro y la seguridad de las miles de personas que han sido desplazadas de sus hogares en el norte de Israel, después de que el grupo militante y político respaldado por Irán comenzara a disparar hace un año en solidaridad con Hamás y los palestinos en Gaza.

El Gobierno de Israel ha sugerido que esto implicaría que Hezbolá se retire al norte del río Litani, como se describe en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció los términos para un cese el fuego en la guerra del 2006.

Las localidades del sur del Líbano con orden de evacuación emitida por Israel. (AFP).

¿Busca Netanyahu generar una guerra civil en el Líbano? Para el analista internacional Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, Netanyahu es consciente de que en el Líbano hay una oposición fuerte a Hezbolá, que es un país muy complejo donde cohabitan una población cristiana amplia junto con musulmanes chiitas, sunitas, drusos, entre otros.

“En los barrios no afectos a Hezbolá hay un gran descontento. Muchos se consideran rehenes de Hezbolá. Eso existe. Pero el problema es que Hezbolá tiene los medios militares, el armamento, etc, y los otros no. El ejército libanés es relativamente pequeño, mal dotado y que realmente no juega ningún papel. Entonces, Netanyahu busca ahondar en algo que está ahí, ¿pero a qué puede llevar? No se sabe”, manifestó Banús a El Comercio.

“No veo que haya fuerzas capaces efectivamente de desarticular a Hezbolá desde dentro del Líbano”, agregó.

En cuando a la advertencia de la Casa Blanca para que el Líbano no se convierta en otra Gaza, Banús indicó que está claro que Netanyahu no escucha a Washington a la hora de tomar sus decisiones.

“Además, Estados Unidos, cómo quiere evitar eso. ¿Qué capacidad tiene de evitarlo? ¿Va a meter sus tropas ahí para frenar a Israel?”, de preguntó Banús.

“La buena noticia, entre comillas, es que por lo menos Netanyahu y Biden han vuelto a conversar, porque han tenido un tiempo en el que simplemente rompieron palitos. Mientras sigan conversando, hay una cierta esperanza de que eso sirva para calmar o apaciguar un poco la situación”, sostuvo el analista.

“Está claro que Estados Unidos apoya a Israel, y lo va a seguir haciendo. Pero quizás sí pueda tener una cierta influencia moderadora. Yo lo dudo, porque también en otros casos Netanyahu no ha hecho ningún caso a las advertencias de Estados Unidos”, insistió Banús.

Israel aumenta su presencia militar

Un camión israelí que transportaba un vehículo militar transita en un lugar no revelado en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, el 10 de octubre de 2024. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).

Según el diario The Times of Israel, el número total de soldados israelíes desplegados en Líbano ya podría superar los 15.000. Además, Israel ha ordenado la evacuación de más de 130 localidades libanesas.

Yossi Kuperwasser, general de brigada retirado y ex director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, dijo en una conferencia de prensa que si bien el objetivo inmediato de Israel es destruir armamento e infraestructura de Hezbolá, además de descabezar al grupo, el Ejército ya está trabajando en otros dos propósitos militares.

“El segundo esfuerzo consiste en impedir que Hezbolá pueda rearmarse”, detalló Kuperwasser citado por la agencia EFE.

El tercer punto, sostuvo Kuperwasser, consistiría en destruir los túneles e infraestructura fija en la frontera sur, que son usados por las fuerzas de élite de Hezbolá para armarse y refugiarse tras perpetrar ataques hacia Israel.

Tras lograr esos objetivos, Israel estará más cerca de pode devolver a sus casas a los 60.000 desplazados del norte, agregó.

Las operaciones en el Líbano, donde hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ya han dejado al menos 12 soldados israelíes muertos. Un comandante israelí reconoció a la agencia EFE que la preparación de los milicianos de Hezbolá es mayor que la de los de Hamás.

“Los milicianos de Hezbolá están mucho más preparados, sabemos que entrenan con Irán y muchos de ellos tienen mucha experiencia de la última guerra civil en Siria”, dijo el comandante, que remarcó que su Ejército tiene la capacidad de “hacerles frente”.