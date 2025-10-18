Ceremonia en de Eliyahu Margalit. identificado como el cadáver del rehén entregado anoche por Hamás. Foto: EFE/ Ejército Israelí
Ceremonia en de Eliyahu Margalit. identificado como el cadáver del rehén entregado anoche por Hamás. Foto: EFE/ Ejército Israelí
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás
Resumen de la noticia por IA
Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás

Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó durante la noche el cadáver del como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, , este sábado.

“Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada”, recoge el comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.

PUEDES VER: Trump amenaza con “matar” a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones en Gaza

Según otro comunicado del , Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos).

“Fue secuestrado de los establos de Nir Oz (una comunidad agraria próxima a la frontera con Gaza). Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto”, recoge el comunicado castrense.

La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023.

Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegan para transportar los restos mortales de los rehenes israelíes entregados por Hamás en la ciudad de Gaza, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegan para transportar los restos mortales de los rehenes israelíes entregados por Hamás en la ciudad de Gaza, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
/ MOHAMMED SABER

Su cadáver fue recuperado ayer en Gaza, aunque Hamás no detalló dónde.

La cadena catarí Al Jazeera difundió imágenes de excavadores trabajando (sur de Gaza). Sin embargo, el diario israelí Yedioth Ahronoth apuntaba ayer a que estas búsquedas estaban dirigidas a encontrar a Amiram Cooper, cautivo que falleció, presuntamente, al colapsar el túnel en el que se encontraba en Jan Yunis.

Tras la salida del cuerpo de Margalit de Gaza quedan en el enclave 18 cuerpos de rehenes.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC