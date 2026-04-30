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Queralt Castillo Cerezuela es acusada de compartir contenido "antisemita" según autoridades israelíes. (Foto: Linkedin)
Queralt Castillo Cerezuela es acusada de compartir contenido "antisemita" según autoridades israelíes. (Foto: Linkedin)
Por Agencia EFE

El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo israelí aseguró este jueves que ha impedido la entrada al país a la periodista española independiente Queralt Castillo Cerezuela, a la que acusa de antisemita por, entre otras cosas, utilizar el término “genocidio” para referirse a la devastadora ofensiva que Israel ejecuta en Gaza desde octubre de 2023.

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