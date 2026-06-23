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Resumen

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Un soldado libanés vigila en la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, escenario de ataques israelíes. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Un soldado libanés vigila en la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, escenario de ataques israelíes. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

Israel incumplió este martes el alto el fuego acordado el pasado fin de semana con el grupo chií libanés Hezbolá con un ataque que causó al menos dos muertos y dos heridos en una carretera de la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, informó la agencia gubernamental ANN.

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