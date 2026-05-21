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Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Marta Pérez
Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Marta Pérez
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores de Israel informó este jueves de que todos los activistas extranjeros de la Flotilla Global Sumud han sido ya deportados de su territorio.

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