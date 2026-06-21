Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Soldados israelíes se congregan en una posición en la frontera entre Israel y Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Soldados israelíes se congregan en una posición en la frontera entre Israel y Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el Ejército de Israel “no se retirará” de la zona que ocupa en el sur del Líbano, pese al alto al fuego acordado con Hezbolá.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.